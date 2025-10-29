На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые создали робо-одежду

IEEE: создан тканевый «мышечный» материал для одежды-робота
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Специалисты из Корейского института машиностроения и материалов разработали автоматизированную систему, которая позволяет непрерывно производить ультратонкие искусственные «тканевые мышцы» — основу для легких носимых роботов нового поколения. Разработка открывает путь к массовому выпуску робо-одежды, способной помогать людям с нарушением двигательных функций и снижать физическую нагрузку у работников. Работа опубликована в журнале IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.

Новая технология использует проволоку из сплава с эффектом памяти формы толщиной всего 25 микрометров — примерно в четыре раза тоньше человеческого волоса. Этот материал сворачивается в пружинные нити, которые затем автоматически вплетаются в гибкое полотно. Несмотря на минимальный вес — около 10 граммов, такое «мышечное полотно» способно поднимать до 15 килограммов, что делает его идеальной основой для мягких экзоскелетов и робо-одежды.

Ранее попытки использовать металлические сердечники для таких приводов ограничивались низкой гибкостью и затрудняли автоматическое плетение. Исследователи под руководством Чоль Хуна Пака заменили металлическое основание на натуральное волокно и переработали конструкцию, что позволило наладить стабильное серийное производство. На основе этой технологии создана перваяв мире робо-одежда, весящая менее 2 килограммов и уменьшающая мышечную нагрузку более чем на 40% при повторяющихся движениях.

Ученые также разработали ультралегкого робота для поддержки плеча весом всего 840 граммов, который помогает пациентам с мышечной слабостью. В клинических испытаниях в больнице Сеульского национального университета у больных дистрофией Дюшенна подвижность плеча увеличилась более чем на 57%.

«Наша технология массового производства тканевых мышц — ключевого компонента робо-одежды — станет основой для улучшения качества жизни», — подчеркнул руководитель проекта Чоль Хун Пак.

Ранее физикам впервые удалось преодолеть квантовый предел света и материи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами