Судмедэксперт рассказал, для кого вейпы особенно губительны

Вейпы более опасны для женщин детородного возраста, нежели для мужчин, — рассказал «Газете.Ru» судмедэксперт, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского Университета Алексей Решетун.

«У мужчин сперматогенез продолжается всю жизнь, и сперматозоиды обновляются с разной скоростью, но тем не менее обновляются. А у женщин же все то, что ими употребляется, в том числе и никотин, — отражается на ее яйцеклетках, а новые яйцеклетки не образуются. То есть, когда рождается девочка, то вместе с ней рождается определенный набор ее яйцеклеток, на который в течение всей жизни девочки действуют вот эти вещества, которые она употребляет. Даже если эта яйцеклетка еще не развилась. Поэтому яйцеклетки способны стареть. И в этом смысле влияние на женский организм, конечно, более губительное», — заметил судмедэксперт.

Многие люди отказываются от традиционных сигарет, переходят на электронные сигареты, вейпы. Среди основных причин такого перехода мнение о том, что это менее опасно для организма и что это поможет бросить курить. Однако, по словам специалиста, это неверно.

«Заменять традиционное курение вейпами — это суррогат, это самообман, и единственный способ избавиться от этих привычек — просто бросить курить одним днем, исключив из своей жизни эти вещества. Для кого-то это относительно легко, для кого-то очень сложно, но тем не менее это не та ситуация, когда человеку физически невозможно это сделать. Да, он будет испытывать какие-то неудобства некоторое время, но потом организм скажет ему большое спасибо», — отметил специалист.

