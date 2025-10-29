проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Судмедэксперт рассказал, для кого вейпы особенно губительны

Судмедэксперт Решетун: вейпы более губительны для женщин детородного возраста

true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вейпы более опасны для женщин детородного возраста, нежели для мужчин, — рассказал «Газете.Ru» судмедэксперт, ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского Университета Алексей Решетун.

«У мужчин сперматогенез продолжается всю жизнь, и сперматозоиды обновляются с разной скоростью, но тем не менее обновляются. А у женщин же все то, что ими употребляется, в том числе и никотин, — отражается на ее яйцеклетках, а новые яйцеклетки не образуются. То есть, когда рождается девочка, то вместе с ней рождается определенный набор ее яйцеклеток, на который в течение всей жизни девочки действуют вот эти вещества, которые она употребляет. Даже если эта яйцеклетка еще не развилась. Поэтому яйцеклетки способны стареть. И в этом смысле влияние на женский организм, конечно, более губительное», — заметил судмедэксперт.

Многие люди отказываются от традиционных сигарет, переходят на электронные сигареты, вейпы. Среди основных причин такого перехода мнение о том, что это менее опасно для организма и что это поможет бросить курить. Однако, по словам специалиста, это неверно.

«Заменять традиционное курение вейпами — это суррогат, это самообман, и единственный способ избавиться от этих привычек — просто бросить курить одним днем, исключив из своей жизни эти вещества. Для кого-то это относительно легко, для кого-то очень сложно, но тем не менее это не та ситуация, когда человеку физически невозможно это сделать. Да, он будет испытывать какие-то неудобства некоторое время, но потом организм скажет ему большое спасибо», — отметил специалист.

Ранее были названы гены, которые на 9 лет ускоряют наступление менопаузы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами