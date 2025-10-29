проект

Россиян предупредили о рисках введения капельниц для поднятия иммунитета

Профессор Еримбетов: капельница «Иммунитет+» может усилить окислительный стресс

Среди россиян, желающих улучшить свое здоровье, стали популярны капельницы для биохакинга, которые якобы помогают улучшить память, иммунитет, дают возможность отсрочить старость и прочее. По словам профессора кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, доктора биологических наук Кенеса Еримбетова, капельница «Иммунитет+» может усилить окислительный стресс в организме.

«Любое внутривенное введение препаратов — это медицинская процедура, несущая в себе определенные риски. Особую озабоченность вызывает мода на так называемые капельницы красоты и здоровья, которые часто назначаются без должных диагностических оснований. Введение витаминов, антиоксидантов (например, глутатиона) или других веществ при отсутствии дефицита может привести к гипервитаминозам, токсическим реакциям и нарушению работы внутренних органов, таких как почки и печень. Организм представляет собой сбалансированную систему, и бесконтрольная «атака» высокими дозами веществ, особенно минуя естественные барьеры ЖКТ, может нанести серьезный вред», — объяснил врач.

По его словам, капельница «Иммунитет+» не зарегистрирована в реестре. Это значит, что нет данных по лекарственному взаимодействию ее компонентов внутри организма.

«Неизвестны побочные действия этой капельницы. Например, не имеет смысла внутривенно вводить в больших дозах аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота обладает не антиоксидантными, но и прооксидантными свойствами. Я бы не рекомендовал бы. Можно другими методами сбалансировать иммунную систему. По остальным капельницам такая же картина. Единственный зарегистрированный препарат «Лаеннек». При этом у этого препарата достаточно побочных действий», — объяснил Еримбетов.

Ранее россиянам объяснили, как правильно закаляться.

