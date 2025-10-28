На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаки чувствуют страх человека по запаху, подтвердили ученые

Popular Science: домашние собаки улавливают человеческий страх по запаху пота
Домашние собаки способны улавливать человеческий страх по запаху и реагировать на него изменением поведения, выяснили ученые из Неаполитанского университета имени Фредерико II. Результаты эксперимента описаны в журнале Popular Science.

Исследователи собрали образцы пота добровольцев, которые испытывали страх, радость или нейтральные эмоции после просмотра видео. Когда собакам давали учуять пот людей, находившихся в состоянии страха, у животных учащалось сердцебиение, возрастала тревожность. Кроме того, в рамках этого эксперимента животные чаще искали поддержку у хозяев и проявляли агрессию к незнакомцам. Подобные результаты ранее получили и специалисты Венского университета ветеринарной медицины.

Ученые объясняют, что страх сопровождается выбросом гормонов стресса — адреналина и кортизола, которые меняют химический состав пота и дыхания. Эти изменения собаки способны улавливать благодаря развитому обонянию: у них около 220 миллионов обонятельных рецепторов против примерно пяти миллионов у человека. Дополнительно животным помогает вомероназальный орган (орган Якобсона), воспринимающий феромоны и другие химические сигналы.

В другом эксперименте собаки, которым предварительно давали ощутить «запах страха», подходили к еде медленнее и осторожнее, чем те, кто ощущал нейтральные или приятные запахи. По мнению ученых, это отражает древний эволюционный механизм: собаки, тысячелетиями жившие рядом с людьми, научились чувствовать эмоциональное состояние человека и подстраивать под него собственное поведение.

Ранее ученые установили, что деменция у кошек схожа с человеческой.

