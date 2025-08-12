На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Деменция у кошек схожа с человеческой, подтвердили ученые

EJN: у кошек и людей с деменцией происходят схожие изменения в мозге
close
Depositphotos

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили скопления токсичного белка бета-амилоида в мозге кошек с признаками болезни Альцгеймера — аналогичный признак характерен и для человеческой формы заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Neuroscience (EJN).

Ученые проанализировали мозг 25 кошек разных возрастов после их смерти, включая животных с симптомами когнитивных нарушений. С помощью мощной микроскопии ученые выявили накопления бета-амилоида в синапсах — специальных соединениях между нервными клетками, отвечающих за передачу сигналов. Такие скопления встречались у пожилых кошек и животных с деменцией.

Исследователи объяснили, что синапсы играют ключевую роль в работе мозга. Их утрата связана с ухудшением памяти и мышления у людей с болезнью Альцгеймера. Также выяснилось, что вспомогательные клетки мозга — астроциты и микроглия — активно поглощали поврежденные синапсы. Этот процесс называется синаптической обрезкой. Он важен для развития мозга, но при деменции может приводить к потере синапсов и ухудшению функций.

Ранее для изучения болезни Альцгеймера чаще использовали генетически модифицированных грызунов. Однако у них деменция не развивается естественным образом. Изучение кошек с естественной деменцией может расширить знания и улучшить подходы к терапии как у животных, так и у людей.

Ранее ученые впервые нашли причину развития деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами