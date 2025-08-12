Деменция у кошек схожа с человеческой, подтвердили ученые

EJN: у кошек и людей с деменцией происходят схожие изменения в мозге

Ученые из Эдинбургского университета обнаружили скопления токсичного белка бета-амилоида в мозге кошек с признаками болезни Альцгеймера — аналогичный признак характерен и для человеческой формы заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Neuroscience (EJN).

Ученые проанализировали мозг 25 кошек разных возрастов после их смерти, включая животных с симптомами когнитивных нарушений. С помощью мощной микроскопии ученые выявили накопления бета-амилоида в синапсах — специальных соединениях между нервными клетками, отвечающих за передачу сигналов. Такие скопления встречались у пожилых кошек и животных с деменцией.

Исследователи объяснили, что синапсы играют ключевую роль в работе мозга. Их утрата связана с ухудшением памяти и мышления у людей с болезнью Альцгеймера. Также выяснилось, что вспомогательные клетки мозга — астроциты и микроглия — активно поглощали поврежденные синапсы. Этот процесс называется синаптической обрезкой. Он важен для развития мозга, но при деменции может приводить к потере синапсов и ухудшению функций.

Ранее для изучения болезни Альцгеймера чаще использовали генетически модифицированных грызунов. Однако у них деменция не развивается естественным образом. Изучение кошек с естественной деменцией может расширить знания и улучшить подходы к терапии как у животных, так и у людей.

