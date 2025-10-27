Названа неожиданная опасность задержки оргазма для мужчин

Мужчины, страдающие от задержанной эякуляции, чаще испытывают симптомы депрессии и тревожности, а также имеют более низкое сексуальное влечение, чем те, кто сталкивается с преждевременной эякуляцией. К такому выводу пришли исследователи из Италии. Работа опубликована в журнале IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

Обе формы нарушений — разновидности сексуальной дисфункции, но проявляются по-разному. Преждевременная эякуляция характеризуется слишком быстрым достижением оргазма — иногда в течение минуты после начала полового акта или даже раньше, что вызывает стресс и неудовлетворенность у обоих партнеров. Причинами могут быть как психологические факторы (стресс, тревожность, проблемы в отношениях), так и физиологические — гормональные нарушения или повышенная чувствительность нервных окончаний.

Задержанная эякуляция, напротив, — это стойкая трудность или невозможность достичь оргазма при достаточной стимуляции. Это состояние может быть связано с психологическими проблемами, побочными эффектами лекарств, диабетом или повреждениями нервов. Оно нередко приводит к снижению самооценки, эмоциональному напряжению и конфликтам в паре.

В исследовании участвовали 555 мужчин, обратившихся за медицинской помощью из-за нарушений эякуляции. Из них 76 сообщили о задержанной эякуляции, остальные — о преждевременной. Средний возраст участников составлял около 45 лет. Среди мужчин с задержанной эякуляцией 53% находились в стабильных отношениях, среди мужчин с преждевременной — 64%.

Все участники прошли оценку эректильной функции (по международному индексу IIEF), уровня депрессии (по шкале Бека), а также гормональные и медицинские обследования.

Результаты показали, что мужчины с задержанной эякуляцией чаще имеют сопутствующие заболевания. У них наблюдались более выраженные симптомы депрессии и тревожности, сниженное сексуальное влечение и худшие показатели оргазмической функции по сравнению с мужчинами с преждевременной эякуляцией. При этом различий в уровне гормонов, массе тела или семейном положении между группами не было.

По мнению авторов, исследование подчеркивает тесную взаимосвязь между психическим здоровьем и сексуальной функцией и указывает на необходимость комплексного подхода к лечению подобных нарушений.

Ранее была названа категория людей, склонная к подчинению в сексе.