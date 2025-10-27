На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы три главных полезных свойства красной капусты

Daily Mirror: красная капуста укрепляет иммунитет и здоровье кишечника
Shutterstock/Sandi Cullifer

Красная капуста укрепляет здоровье кишечника, способствует детоксикации печени и поддерживает работу иммунной системы. Об этом изданию Daily Mirror рассказал диетолог Франклин Джозеф (Честерский университет, Великобритания).

По словам специалиста, краснокочанная капуста содержит соединения, аналогичные тем, что присутствуют в брокколи, — они обеспечивают противораковое действие. Кроме того, капуста богата клетчаткой (пищевыми волокнами), которая способствует нормальной работе кишечника и иммунной системы. Клетчатка также помогает контролировать уровень холестерина и при этом почти не содержит калорий.

«Яркая окраска овоща указывает на высокое содержание полифенолов и антоцианов — биологически активных веществ, обладающих выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами», — отметил врач.

Джозеф добавил, что пребиотическая клетчатка в составе капусты питает полезные бактерии кишечника, поддерживая сбалансированный микробиом. Он напомнил, что именно микробиом все чаще рассматривается как фактор, влияющий не только на пищеварение, но и на психическое здоровье.

По словам диетолога, краснокочанная капуста также поддерживает здоровье печени, повышая эффективность детоксикационных и метаболических процессов. Врач рекомендует ежедневно съедать несколько ложек капусты — сырой или прошедшей минимальную термическую обработку.

Ранее врач объяснила, помогает ли куриный бульон бороться с простудой.

