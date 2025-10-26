На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван решающий возраст для здоровья сердца

Conversation: основа здоровья сердца формируется между 17 и 25 годами
true
true
true
close
Shutterstock

Ключевой период, определяющий состояние сердца на всю жизнь, приходится на возраст от 17 до 25 лет. Об этом рассказала доцент кафедры сестринского дела Университета Южной Каролины Джуэл Скотт в интервью изданию The Conversation.

Скотт объяснила, что здоровье сердца не ухудшается внезапно в среднем возрасте — этот процесс начинается гораздо раньше, часто незаметно для человека. Исследования показывают, что переломный момент наступает примерно в 17 лет: именно тогда начинают снижаться показатели, связанные с качеством питания, физической активностью, сном и артериальным давлением.

«Уже к окончанию школы у многих подростков появляются первые факторы риска. Наиболее распространенным последствием становится атеросклероз — заболевание, при котором в сосудах образуются жировые бляшки, затрудняющие кровоток и повышающие риск инфаркта», – отметила эксперт.

По словам Скотт, среди главных причин — ожирение, сидячий образ жизни, частое употребление фастфуда, алкоголя и никотиновых продуктов.

Особенно тревожным исследовательница назвала рост потребления никотина среди молодежи. С 2002 по 2018 год в США доля молодых людей в возрасте 18-23 лет, использующих сигареты, вейпы или другие никотиновые изделия, выросла почти в два раза. Никотин, подчеркнула Скотт, повреждает сосуды и ускоряет образование атеросклеротических бляшек.

Ранее в России установили, почему сердце гипертоников может стать толще и плотнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами