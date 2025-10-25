проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

В России установили, почему сердце гипертоников может стать толще и плотнее

НовГУ: уровень фермента ренина влияет на состояние сердца у гипертоников

true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Учёные НовГУ выявили, что чем старше человек с высоким давлением, тем сильнее изменяется его сердце и тем выше у него уровень ренина – фермента, вырабатывающегося в почках, который является компонентом ренин-ангиотензиновой системы, регулирующей кровяное давление. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Высокое давление является главной причиной инфарктов, инсультов, а также проблем с сердцем и почками, несмотря на все современные средства и методы лечения.

Из-за высокого давления сердце и сосуды вынуждены работать с перегрузкой. При нагрузке сердечная мышца тоже увеличивается. И немаловажную роль в этой перегрузке сердца играет гормональная система РААС (ренин-ангиотензин-альдостероновая система), в которой ключевую роль играет фермент ренин.

Этот фермент запускает работу РААС. Его основная функция – регулировать артериальное давление и водно-солевой баланс в организме. Когда кровяное давление падает слишком низко или в организме не хватает соли, ренин попадает в кровоток. Это запускает цепную реакцию, в результате которой вырабатывается гормон ангиотензин I, который затем становится ангиотензином II и подаёт сигнал надпочечникам вырабатывать другой гормон — альдостерон. Альдостерон удерживает натрий и воду, увеличивая объем крови. Кроме того, повышение выработки ангиотензина II приводит к утолщению стенок сердца и сосудов.

Проанализировав данные о 120 пациентах с гипертонией без лечения, ученые пришли к выводу, что чем старше человек с высоким давлением, тем сильнее изменено его сердце и тем выше у него уровень ренина. Высокий ренин фактически равен неправильной форме сердца. Особенно часто при высоком ренине сердце становится толстым и плотным (концентрическая гипертрофия). У пожилых людей масса сердца и толщина его стенок были значительно больше, чем у молодых. Иными словами, с возрастом сердце утолщается и тяжелеет, это говорит о том, что у пожилых людей высокое давление чаще вызвано избытком ренина.

«Мы выявили прямую связь уровня ренина в крови с относительной толщиной стенок и индексом массы миокарда левого желудочка у лиц среднего и пожилого возраста. Чем выше уровень ренина, тем больше эти показатели. Особенно у людей после 45 лет. У мужчин с возрастом и масса сердца, и уровень ренина растут сильнее, чем у женщин», – рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней Виктор Вебер.

Исследование показывает, что для эффективного лечения артериальной гипертензии важно учитывать не только показатели на тонометре, но и возраст, пол пациента и особенно – уровень ренина в крови. Это поможет подобрать более эффективные лекарства, которые будут блокировать вредное влияние ренина на сердце.

Ранее российские ученые нашли новый источник парниковых газов на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами