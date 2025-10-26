На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доцент назвала возраст, когда человек начинает стареть

Unsplash

Человек начинает стареть в возрасте 25 лет, когда данный процесс запускается на клеточном уровне. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.

«Именно с этого возраста начинают закладываться основы тех хронических неинфекционных заболеваний, таких как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет», — сказала специалист.

Рыкова добавила, что развитие заболеваний зависит как от внешних факторов, так и от привычек самого человека. Среди факторов, влияющих на качество жизни, доцент назвала физическую активность, гармонию труда и отдыха, сбалансированное питание и «гигиену сна».

12 октября исследователи из Германии сообщили, что до момента полового созревания в организме человека активно поддерживается работа рибосомной ДНК — участка генома, необходимого для выживания клеток. Однако в зрелости его эффективность снижается, что запускает молекулярные механизмы старения.

Ранее врач назвала первые признаки старения мозга.

