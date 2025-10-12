На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван возраст начала биологического старения

Aging-US: биологическое старение может начинаться после полового созревания
close
Depositphotos

До момента полового созревания в организме человека активно поддерживается работа рибосомной ДНК — участка генома, необходимого для выживания клеток. Однако в зрелости его эффективность снижается, что запускает молекулярные механизмы старения. К такому выводу пришли исследователи из Германии. Результаты исследования опубликованы в Aging-US.

Ученые проанализировали образцы крови 280 человек в возрасте от рождения до 18 лет. Они оценивали два показателя: число копий рДНК и уровень их метилирования — химической метки, которая «отключает» активность гена. Выяснилось, что у детей и подростков число активных (неметилированных) копий не уменьшается, а наоборот — несколько возрастает. Это означает, что клетки в юном возрасте поддерживают работу рДНК в «молодом» состоянии.

У взрослых же наблюдается противоположный процесс: с возрастом активных копий становится меньше, а уровень метилирования — выше. По словам ученых, такие изменения служат надежным биомаркером клеточного старения.

«Наши данные показывают, что в тканях молодых людей состояние активной рДНК поддерживается на молекулярном уровне. Это может быть частью естественного механизма сохранения клеточной молодости», — отмечают авторы работы.

Исследование также показало, что изменения в рДНК не связаны с задержкой развития у детей, а значит, не являются причиной ранних патологий.

Результаты подтверждают идею о том, что биологическое старение — не непрерывный процесс, а механизм, который включается после того, как организм становится готов к размножению. Исследователи отмечают: открытие может изменить подход к борьбе со старением. Вместо того чтобы лечить его последствия, ученые предлагают сосредоточиться на усилении механизмов, которые в юности защищают клетки от возрастных изменений.

Ранее ученые выяснили, почему мозг теряет свой «внутренний компас» с возрастом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами