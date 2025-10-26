проект

Врач составил рейтинг самых полезных орехов

Врач Альмасри: пять видов орехов можно назвать самыми полезными

yingko/Shutterstock/FOTODOM

Среди самых полезных видов орехов грецкий, миндаль, фисташки, фундук и кедровые – рассказал «Газете.Ru врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Мохамад Али Альмасри.

Специалист составил рейтинг полезности орехов.

«Грецкий – чемпион по альфа-линоленовой омега-3 (2,5 г на порцию 28 г) и мелатонину. Он снижает общий холестерин и липопротеиды низкой плотности. Миндаль – рекордсмен по витамину Е, магния и кальция, он уменьшает висцеральный жир, стабилизирует глюкозу. Фисташки содержат максимум белка среди орехов, лютеин и зеаксантин: они поддерживают зрение и полезную флору кишечника. На четвертое место я бы поставил фундук, который богат мононенасыщенными жирами и марганцем и имеет выраженный антиоксидантный потенциал. На пятом месте кедровые орехи, пиноленовая кислота в их составе усиливает чувство насыщения», – рассказал врач.

Рейтинг можно продолжить и дальше. На шестое место врач поставил пекан, лидер по полифенолам. На седьмое – кешью, в которых много меди и железа. На восьмом и девятом местах расположились бразильский орех (одно-два ядра обеспечивают суточную норму селена) и арахис (ценен аргинином, который полезен для сосудов).

«Оптимальная лечебно-профилактическая доза орехов для взрослого – 25-30 г пять–семь раз в неделю вместо части других источников жира. Детям трех–шести лет дают 10-15 г. Горсть свежих орехов ежедневно уменьшает риск инфаркта и диабета второго типа, помогает контролировать массу тела и улучшает питание кишечных микроорганизмов. Лучшее сочетание для базы – грецкий, миндаль и фисташки, купленные небольшими партиями и хранимые в прохладе. Если ядро кажется прогорклым, врачу и гурману ответ один – без сожаления в мусор», – заключил специалист.

Ранее российские ученые нашли новый источник парниковых газов на Камчатке.

