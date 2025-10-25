Названы самые эффективные методы защиты от уловок онлайн-казино

Власти многих стран обсуждают введение независимых предупреждений о рисках азартных игр — по аналогии с надписями о вреде курения и алкоголя. Первые шаги в этом направлении сделала Австралия, где в 2023 году начали действовать обязательные предупреждения о вреде азартных игр. Ученые проанализировали, как игроки реагируют на новые формулировки, и выяснили, какие из них оказываются самыми действенными. Об этом сообщает портал The Conversation.

Самыми эффективными оказались так называемые «потерянные» послания, прямо указывающие на вероятность проигрыша. Наилучший результат показала фраза «99% игроков проигрывают в долгосрочной перспективе». Ее идея родилась после того, как руководитель одной из британских компаний честно признал перед парламентом: «99% клиентов наших сайтов проигрывают — чем больше вы играете, тем больше теряете». Исследователи отмечают, что конкретные цифры воздействуют на людей сильнее, чем общие предупреждения вроде «шансы против вас».

Однако не только страх потерь может подействовать. Положительные послания, которые напоминают о жизни вне азартных игр, также оказывают заметный эффект. «Отказ от игры поможет сохранить отношения с близкими» и «Не ставь на счастье — займись тем, что действительно делает тебя счастливым» оказались особенно убедительными для тех, кто уже столкнулся с зависимостью.

Отдельное внимание исследователи уделили сообщениям, разоблачающим саму индустрию. Фразы вроде «Главная цель компаний — прибыль, получаемая из ваших проигрышей» и «Азартные игры созданы, чтобы вызывать зависимость» заставляют игроков взглянуть на процесс иначе и чаще вызывают чувство недоверия к рекламным обещаниям.

Наконец, есть еще одна группа предупреждений, которые побуждают к самоанализу: «Стоит ли делать эту ставку?», «Сколько тебе это действительно стоит?». Такие вопросы уже применялись на игровых автоматах и помогали игрокам остановиться вовремя.

Ученые подчеркивают, что универсального предупреждения не существует: разные послания действуют на разных людей. Но важно не только содержание — даже самые сильные фразы со временем теряют воздействие. Поэтому предупреждения нужно регулярно менять, чтобы они не превращались в привычный фон.

«Учитывая разрушительные последствия игровой зависимости — от долгов до распавшихся семей, — любые шаги в сторону честных и независимых предупреждений можно считать серьезным прогрессом», — отметили эксперты.

