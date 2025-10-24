В Перми разработали новый метод лечения переломов

ПНИПУ: создан «умный» ортез для пальцев из материала с эффектом памяти формы

Исследователи Пермского Политеха разработали инновационный ортез, который способен подстраиваться под анатомию пациента и изменять степень фиксации в процессе восстановления. Основа устройства — термоусаживаемая трубка из сшитого полиэтилена с эффектом памяти формы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Переломы пальцев составляют около трети всех бытовых и спортивных травм и часто приводят к осложнениям из-за неэффективной фиксации. Жесткие гипсы и шины плохо адаптируются к изменению отека и ограничивают движение, а неправильное сращение костей вызывает хронические боли и потерю мелкой моторики.

«На забинтованный палец надевается предварительно расширенная полимерная трубка, которую затем прогревают до 60–70 °C. Материал с памятью формы сжимается и точно повторяет контуры пальца, обеспечивая плотную, но безопасную фиксацию», — пояснила Юлия Фасхутдинова, научный сотрудник кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика».

Главное преимущество новой технологии — возможность многократной коррекции давления. При уменьшении отека врач может вновь прогреть ортез, добиваясь оптимальной фиксации без риска пережатия тканей.

Для создания модели исследователи определили механические свойства полиэтилена, марлевого слоя и мягких тканей пальца, провели лабораторные испытания и смоделировали систему «палец — бинт — ортез» в программном комплексе Ansys.

«Мы рассчитали параметры, при которых давление на ткани не превышает 8–10 кПа — безопасного уровня, не нарушающего кровообращение», — отметил доктор технических наук, профессор ПНИПУ Олег Сметанников.

Ученые разработали также рекомендации для врачей по индивидуальной настройке ортеза: время нагрева, оптимальные зоны фиксации и алгоритм коррекции при спаде отека. Технология уже готовится к клиническим испытаниям.

По словам авторов, использование недорогих промышленных компонентов делает устройство экономически выгодным, а простота применения позволит внедрить его в практику травматологии и реабилитации на разных уровнях медицинской помощи.

