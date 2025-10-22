Названа профессия с самым высоким риском заболеваний костей

Бывшие профессиональные футболисты, перенесшие травмы стопы или голеностопа во время карьеры, значительно чаще страдают остеоартрозом после выхода на пенсию. Еще выше риск у тех, кому регулярно делали инъекции кортизона. К такому выводу пришли ученые из Университета Ноттингема. Работа опубликована в журнале Rheumatology.

Футбол — вид спорта с высоким риском травм, особенно нижних конечностей. Чаще всего у игроков диагностируют растяжения связок голеностопа и переломы плюсневых костей. Такие повреждения обычно происходят во время матчей, когда нагрузка, скорость и контакт между игроками особенно велики. Травмы суставов могут вызывать боль, отеки и повреждение хряща, что со временем приводит к артрозу стопы или голеностопного сустава, сопровождающемуся хронической болью и снижением подвижности.

По данным авторов, примерно четверть профессиональных футболистов получают травмы стоп или голеностопа в течение карьеры. При этом врачи нередко прибегают к инъекционной терапии — кортикостероидам, местным анестетикам или плазме, обогащенной тромбоцитами, чтобы ускорить возвращение спортсменов на поле. Однако подобные методы остаются спорными, так как могут маскировать повреждения сустава и способствовать его разрушению в долгосрочной перспективе.

Исследователи опросили 424 бывших футболиста в период с августа 2020 по октябрь 2021 года. Оказалось, что среди тех, у кого развился артроз, 73% сообщали о травмах стопы или голеностопа, а 75% — о лечении кортикостероидными инъекциями во время карьеры. При этом многие спортсмены получали более четырех инъекций за сезон, что превышает рекомендуемые нормы.

«Наши результаты ясно показывают, что серьезная травма стопы или голеностопа в период активной карьеры — это ключевой и потенциально предотвратимый фактор риска развития остеоартроза в зрелом возрасте», — отметил руководитель исследования профессор Вэйя Чжан.

