Названа неожиданная опасность мяса птицы

mBio: бактерии из мяса вызывают каждую пятую инфекцию мочевыводящих путей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Почти каждая пятая инфекция мочевыводящих путей связана со штаммами кишечной палочки (E. coli), передающимися через продукты животного происхождения. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона. Работа опубликована в журнале mBio.

К инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) относятся уретрит — воспаление мочеиспускательного канала, цистит — воспаление мочевого пузыря и пиелонефрит — воспаление почек. Вызывать ИМП могут разные возбудители — грибы, паразиты, вирусы. Но в подавляющем большинстве случаев причиной инфекционного процесса являются бактерии. Он запускается, когда возбудитель попадает в мочеиспускательный канал и по нему поднимается в мочевой пузырь, а в случае пиелонефрита — по мочеточнику в почку.

Ученые проанализировали более 5,7 тысячи образцов бактерий E. coli. Часть из них была получена от пациентов с инфекциями, а часть — из магазинов, где продавалось мясо и птица. Генетический анализ показал, что около 18% случаев ИМП связаны с бактериями животного происхождения. Чаще всего опасные штаммы встречались в курином и индюшином мясе.

Наибольший риск заражения пришелся на жителей бедных районов — у них вероятность инфицирования E. coli оказалась на 60% выше, чем у людей из обеспеченных кварталов. Исследователи связывают это с худшими санитарными условиями и ограниченным доступом к качественным продуктам.

Авторы работы призывают к системным мерам: улучшению контроля на мясоперерабатывающих предприятиях и сокращению социального неравенства. Потребителям же они советуют тщательно прожаривать мясо, не допускать его контакта с готовой пищей и всегда мыть руки после приготовления.

Ранее ученые назвали тип мяса, который ускоряет рост мышц.

