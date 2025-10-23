На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заболевания десен связали с повышенным риском инсульта

NOA: воспаление десен связано с повреждением белого вещества мозга
Depositphotos

У взрослых с воспалениями десен чаще обнаруживаются признаки повреждения белого вещества мозга — области, отвечающей за связь между его участками. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Каролины, исследование опубликовано в журнале Neurology Open Access.

Белое вещество состоит из нервных волокон, передающих сигналы между различными зонами мозга. Его повреждение может ухудшать память, мышление, координацию и повышать риск инсульта. Одним из признаков такого повреждения является гиперинтенсивность белого вещества — яркие участки на МРТ, указывающие на нарушение структуры ткани.

В исследовании приняли участие 1143 человека в возрасте около 77 лет. После стоматологического осмотра у 800 участников выявили заболевания десен. Всем участникам провели МРТ для оценки состояния мелких сосудов мозга.

У людей с болезнями десен средний объем гиперинтенсивности белого вещества составлял 2,83% от общего объема мозга против 2,52% у людей без воспалений. После учета возраста, пола, давления, диабета и курения выяснилось, что вероятность серьезных изменений белого вещества у людей с заболеваниями десен была на 56% выше.

При этом исследователи не обнаружили связи между воспалением десен и другими признаками сосудистых нарушений мозга — микрокровоизлияниями и лакунарными инфарктами.

«Наши данные подтверждают, что здоровье полости рта может быть тесно связано со здоровьем мозга, — отметил автор работы профессор Сувик Сен. — Если будущие исследования подтвердят эту связь, лечение воспалений десен может стать одним из способов предотвращения сосудистых нарушений мозга».

Ранее был назван неожиданный фактор повреждения артерий.

