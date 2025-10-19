На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван неожиданный фактор повреждения артерий

ComMed: скрытый жир в животе и печени может повреждать артерии
BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Висцеральный и печеночный жир — независимо от веса — могут значительно повысить риск утолщения и закупорки сонных артерий, снабжающих кровью головной мозг. Сужение этих артерий считается важным предиктором инсульта и инфаркта. Об этом говорится в новом исследовании Университета Макмастера, опубликованном в журнале Communications Medicine (ComMed).

В рамках работы ученые проанализировали данные более 33 тысяч человек из Канады и Великобритании — участников Канадского альянса за здоровое сердце и разум (CAHHM) и Британского биобанка. Также исследователи изучили результаты МРТ-сканирования головного мозга и его сосудов у каждого добровольца. Это позволило изучить, как глубинное распределение жира соотносится с состоянием артерий.

Результаты показали: висцеральный жир тесно связан с формированием атеросклеротических бляшек и утолщением стенок артерий. Печеночный жир также продемонстрировал значимую, хотя и менее выраженную связь. По словам ученых, такая зависимость сохранялась даже после поправки на образ жизни и метаболические факторы.

Авторы подчеркивают, что исследование ставит под сомнение надежность индекса массы тела как универсального показателя риска. Исследование показало: несмотря на нормальный вес и отсутствие ожирения по стандартным меркам, наличие скрытого жира может серьезно повышать угрозу сердечно-сосудистых заболеваний.

«Даже при нормальном давлении, уровне холестерина и других традиционных показателях риска, скрытые жировые отложения продолжают вредить сосудам», — объяснил соавтор исследования, профессор Университета Макмастера Рассел де Соуза.

По его словам, полученные данные должны стать тревожным сигналом как для врачей, так и для широкой публики. Ученые рекомендуют врачам шире использовать методы визуализации (например, МРТ) для оценки состояния пациентов, а не ограничиваться традиционными метриками — массой тела и окружностью талии.

Ранее врач назвала повседневные привычки, приближающие инсульт.

