В России нашли причину агрессивности опухолей головного мозга

Ученые БФУ имени Иммануила Канта и МГУ им. Ломоносова определили молекулярный механизм, за счет которого такие опухоли, как глиомы и нейробластомы, становятся крайне агрессивными и устойчивыми к лечению. Оказалось, что появлению метастазов и миграции опухолевых клеток по организму способствует повышенная активность гена рецептора урокиназы PLAUR, регулирующего «перестройку» внеклеточного вещества в тканях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Многие опухоли способны метастазировать — создавать в теле новые очаги новообразований за счет миграции клеток. Это особенно характерно для таких агрессивных видов рака, как глиомы и нейробластомы, поражающих головной мозг и нервную ткань. Бороться с метастазами и рецидивами подобных опухолей очень сложно — часто хирургическое вмешательство, химио- и лучевая терапия оказываются бессильны. Чтобы разработать новые эффективные способы лечения, нацеленные исключительно на клетки опухоли, нужно знать молекулярные мишени, которые отличают опухолевые клетки от здоровых и способствуют их распространению и делению.

Одна из возможных мишеней — это рецептор урокиназы uPAR, кодируемый геном PLAUR. Более ранние исследования показали, что высокая активность гена PLAUR связана с метастазированием клеток опухолей и плохим прогнозом для пациентов, однако точные молекулярные механизмы этой связи до конца не были ясны.

Ученые работали с клеточными линиями человеческой глиомы и нейробластомы. Они увеличили в клетках активность гена PLAUR. Это привело к тому, что клетки глиомы и нейробластомы приобрели повышенную подвижность, типичную для высокоагрессивных подтипов опухолей, склонных к формированию множественных метастазов.

«Искусственное усиление гена PLAUR не просто повышает подвижность раковых клеток, а комплексно перепрограммирует их, заставляя включать гены, отвечающие за метастазирование. Это объясняет, почему пациенты с высоким уровнем белка uPAR (и, соответственно, высокой активностью гена PLAUR) в опухолях часто сталкиваются с рецидивами. Поэтому белок uPAR можно рассматривать как перспективную мишень для новых противоопухолевых препаратов. В дальнейшем мы планируем изучить влияние нокаута гена PLAUR, чтобы получить более ясную и полную картину его роли в агрессивности опухолей глиомы и нейробластомы», — рассказала «Газете.Ru» руководитель лаборатории трансляционных исследований, профессор кафедры организации общественного здоровья и здравоохранения Высшей школы медицины БФУ имени Иммануила Канта Екатерина Семина.

Ранее врач объяснила, чем отличается самый опасный подтип рака груди.