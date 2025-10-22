На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британка сыграла на кларнете во время операции на мозге

Daily Mail: пациентка сыграла на кларнете в ходе операции на головном мозге
В Великобритании женщина с болезнью Паркинсона исполнила композицию на кларнете во время установки в мозг электродов для стимуляции мозга. Об этом сообщает Daily Mail.

69-летняя Дениз Бэкон страдала болезнью Паркинсона с 2014 года. Из-за болезни ей стало трудно ходить, танцевать и играть в оркестре, где она выступала много лет. Чтобы вернуть контроль над движениями, женщина согласилась на операцию в больнице Королевского колледжа Лондона, где ей вживили электроды для глубокой стимуляции мозга.

По словам нейрохирурга Кейумарса Ашкана, в черепе пациентки сделали два отверстия размером с пятипенсовую монету. Специальная навигационная рамка помогала точно определить место для имплантации электродов. Процедуру проводили под местным наркозом, поэтому женщина оставалась в сознании — и согласилась сыграть на кларнете во время вмешательства.

«Мы наблюдали мгновенное улучшение движений рук, как только начали стимуляцию, — рассказал Ашкан. — Когда электроды установили на левой стороне мозга, движения правой руки стали точнее, и она смогла свободно играть. То же самое произошло после установки электродов на правой стороне».

По словам самой Бэкон, она почувствовала заметное облегчение почти сразу.

«После стимуляции правая рука стала двигаться легче — я снова смогла играть на кларнете. Я также чувствую, что лучше хожу, и мечтаю вернуться к танцам», — сказала она.

Пациентке имплантировали перезаряжаемый генератор импульсов, установленный в грудную клетку. Он может работать до 20 лет и автоматически регулирует уровень стимуляции мозга в зависимости от его активности.

