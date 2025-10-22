Названа скрытая причина развития деменции из-за повреждения сосудов

Микропластик может играть роль в развитии сосудистой деменции — одной из самых распространенных, но малоизученных форм старческого слабоумия. К такому выводу пришли в центре здравоохранения и науки Университета Нью-Мексико. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Pathology (AJP).

С помощью усовершенствованной микроскопии исследовательница Элейн Беарер обнаружила мельчайшие пластиковые частицы в сосудах и тканях мозга людей с деменцией. Анализ показал, что такие загрязнители могут вызывать или усугублять повреждения сосудов. Нарушение их целостности напрямую связано с микроинсультами, кровоизлияниями и утолщением артерий.

Беарер предложила новую классификацию сосудистой деменции, выделив несколько типов сосудистых повреждений — от утолщения артерий до микрокровоизлияний и отложений бета-амилоида. Бета-амилоид — это фрагмент белка, который образует особые бляшки в мозге человека, страдающего болезнью Альцгеймера.

Анализ тканей показал, что во многих случаях эти патологические изменения сопровождались присутствием микропластика в стенках сосудов и белом веществе мозга. Основной функцией белого вещества выступает координация информации в центральной нервной системе. Благодаря белому веществу мозг способен «общаться» между своими участками.

По мнению ученых, именно микрочастицы пластика могут запускать воспаление, нарушать эластичность сосудов и усугублять процессы, ведущие к нейродегенерации. Исследователи подчеркивают: если эта связь подтвердится, это станет еще одним доказательством того, что загрязнение окружающей среды напрямую влияет на здоровье человека — вплоть до структуры и функций мозга.

