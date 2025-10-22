На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи предупредили об опасности антигистаминных препаратов для пожилых

JAGS: антигистаминные препараты вызывают спутанность сознания
true
true
true
close
Depositphotos

Пожилые пациенты, госпитализированные к врачам, чаще назначающим антигистаминные препараты первого поколения, имеют значительно более высокий риск развития делирия — состояния спутанности сознания и дезориентации. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто. Работа опубликована в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

Антигистаминные препараты первого поколения, такие как дифенгидрамин (Benadryl), широко применяются при аллергических реакциях, крапивнице и анафилаксии. Однако они обладают выраженным седативным эффектом и входят в число наиболее частых причин медикаментозных осложнений у пожилых людей. Несмотря на это, такие препараты нередко назначаются неоправданно.

Ученые проанализировали данные 328 140 пациентов в возрасте 65 лет и старше, проходивших лечение у 755 врачей в 17 больницах Канады в период с 2015 по 2022 год. Выяснилось, что делирий наблюдался у 34,8% пациентов. При этом у тех, кто был госпитализирован к врачам, чаще выписывающим антигистаминные первого поколения, риск развития делирия был на 41% выше, чем у пациентов, лечившихся у врачей, которые назначали эти препараты редко.

«Мы надеемся, что наше исследование привлечет внимание врачей к рискам применения седативных антигистаминных средств у пожилых пациентов. Такие препараты должны назначаться с особой осторожностью, — отметил ведущий автор работы, доктор Аарон Друкер из Университета Торонто.

По словам исследователей, полученные данные подчеркивают необходимость более взвешенного подхода к выбору антигистаминных средств в стационарах, особенно при лечении людей старшего возраста, у которых повышена чувствительность к побочным эффектам седативных препаратов.

Ранее был назван простой способ диагностировать состояние мозга при помощи смартфона.

