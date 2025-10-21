На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ диагностировать состояние мозга при помощи смартфона

JPCS: скорость печатания на телефоне рассказывает о состоянии мозга
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Частота и скорость, с которой человек печатает на телефоне, могут многое рассказать о состоянии его мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в Чикаго. Работа опубликована в журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science (JPCS).

Как выяснили специалисты, анализ «пассивных» данных со смартфонов — таких как интервалы между нажатиями клавиш — может помочь распознавать когнитивные нарушения, характерные для депрессии и биполярного расстройства.

В исследовании приняли участие 127 человек в возрасте от 25 до 50 лет — как здоровые добровольцы, так и пациенты с различными аффективными расстройствами. В течение месяца они использовали приложение BiAffect, которое регистрировало скорость набора текста, частоту печати и движение телефона.

Все участники также проходили стандартные нейропсихологические тесты — в том числе задания на внимание, память и гибкость мышления.

Оказалось, что у здоровых людей медленная печать коррелировала с более низкими когнитивными показателями, а более частая и быстрая — с лучшими результатами. При этом у людей с депрессией и биполярным расстройством связь между набором текста и результатами тестов оказалась менее выраженной.

«Скорость печати надежно отражает скорость обработки информации и исполнительные функции. И чем сильнее выражены депрессивные симптомы, тем яснее становится эта связь», — отметил руководитель исследования профессор Олу Ажилоре, директор Центра депрессии и устойчивости Университета Иллинойса.

По словам ученых, данные со смартфонов могут стать удобным инструментом для мониторинга когнитивных функций в реальном времени. Наблюдая за изменениями скорости и ритма печати, врачи смогут вовремя замечать признаки ухудшения состояния и корректировать лечение.

Ранее стало известно, что предпочтения в кинематографе могут рассказать о личности человека.

