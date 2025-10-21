Названо количество кальция, которое нужно людям старше 50 лет

Для профилактики остеопороза важно получать достаточно витамина D и кальция из пищи, а также в виде добавок, рассказала «Газете.Ru» врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова.

«Взрослым людям старше 50 лет нужно около 1000 мг кальция в сутки. Кальций можно получить из продуктов питания. Например, рекомендуется употреблять три порции молочных продуктов в день. Одна порция — это 100 г творога, 200 мл молока или 30 г сыра. Однако пожилым людям часто требуется дополнительный прием кальция, чтобы предотвратить остеопороз», — добавила Самкова.

При этом не стоит бояться того, что большое количество кальция может откладываться на стенках сосудов и формировать кальцинаты в груди.

«Это совершенно разные процессы. Если вы просто получите с пищей много кальция, он не отложится у вас в сосудах. Кроме того, пациент находится под динамическим наблюдением врача: мы постоянно проверяем кальций в крови, моче и корректируем дозировку», — рассказала доктор.

Как не допустить деградации костей, почему люди с возрастом теряют костную ткань и какие переломы точно указывают на начало заболевания — в интервью Самковой «Газете.Ru».

