В Иране нашли древнейшее изображение тигра

На севере Ирана археологи колледжа Брин-Мор (США) обнаружили возможное древнейшее в мире изображение тигра. Керамическую фигурку возрастом более 5000 лет нашли в Ярим-Тепе (регионе Гиркания). Результаты исследования опубликованы в журнале Anthropozoologica.

Как отмечает руководитель исследования Генри П. Колберн, находка предшествует всем известным изображениям тигра в иранском искусстве почти на три тысячелетия. Это может свидетельствовать о гораздо более глубокой и древней связи между тиграми и иранской культурной идентичностью.

Небольшая фигурка длиной около восьми сантиметров выполнена из глины с характерными полосами, имитирующими окраску тигра. Она датируется поздним энеолитом — приблизительно 3500–3100 гг. до н. э. Колберн указывает, что мастер, создавший статуэтку, явно имел непосредственное представление о внешнем виде животного. Это говорит о возможном сосуществовании человека и тигра в этом регионе.

Гиркания, где была найдена фигурка, представляет собой лесистую местность между Эльбурсом и Каспийским морем. В древности она была заселена благородными оленями, кабанами и туранскими тиграми (Panthera tigris virgata), последний из которых исчез лишь в XX веке.

Несмотря на то что в других энеолитических памятниках региона (Шах-Тепе, Туренг-Тепе, Тепе-Хиссар) находили схожую керамику, аналогичных изображений животных там не обнаружено. Это делает находку из Ярим-Тепе уникальной для археологии всего региона.

Если датировка верна, то фигурка из Ярим-Тепе становится не только самым ранним изображением тигра в Иране, но и одним из древнейших подобных изображений в истории человечества за пределами Индийского субконтинента.

Помимо исторической и художественной ценности, фигурка может иметь и глубокое символическое значение. Ученые предполагают, что она могла стать ранним прообразом символа, который в последующие века занял важное место в персидской культуре — от эпической Шахнамэ Фирдоуси до образов царской власти в Сасанидский период.

