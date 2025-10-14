На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Италии извлекли из-под воды артефакты бронзового века

В Италии обнаружили крупное подводное поселение бронзового века
close
Институт археологии РАН

В Италии завершился первый этап подводных раскопок на озере Меццано (регион Лацио), в ходе которого археологи задокументировали уникальное свайное поселение с артефактами бронзового века, скрытое под водой. Объект датируется периодом с 1700 по 1150 год до н. э. О результатах исследования сообщает издание Labrujulaverde.

Исследования проводились Службой подводной археологии в сотрудничестве с междисциплинарной группой специалистов и при поддержке подводного подразделения карабинеров. В сложных условиях — при низкой видимости и температуре — удалось вручную вскрыть слои плотной глины и зафиксировать более 600 деревянных свай, составляющих около трети поселения.

Расположение свай на глубине от 2,5 до 10 метров позволяет судить о колебаниях уровня озера на протяжении веков и о масштабах древнего обитания. Археологи предполагают, что часть поселения строилась на деревянной платформе, периодически разрушавшейся, в том числе при пожарах.

Одним из важнейших результатов стал подъем более 25 бронзовых артефактов — фибул, топоров, наконечников копий, серпа, булавки и перфорированной уздечки с солярным символом. Все находки прекрасно сохранились благодаря анаэробной глине, препятствующей окислению. Обнаружены также бронзовые слитки — возможные следы местного производства.

Будущие кампании будут сосредоточены на изучении глубинных «колец» свайного массива и поиске связи между уровнями залегания находок и этапами освоения территории.

Ранее на раскопках в Германии нашли редкий монетный клад XIII века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами