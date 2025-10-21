На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как менопауза меняет мозг женщины

Menopause: гормональные колебания при менопаузе вызывают изменения в работе мозга
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы с памятью, концентрацией и повышенная утомляемость — частые жалобы женщин в период менопаузы. Новый анализ международной команды ученых доказал, что когнитивные трудности связаны с реальными изменениями структуры мозга, вызванными гормональными колебаниями. Работа опубликована в журнале Menopause.

Оказалось, что в этот период у женщин снижается объем серого вещества — в частности, в лобных и височных долях, а также в гиппокампе, отвечающем за память и планирование. Эти изменения напрямую связаны с ухудшением вербальной и зрительно-пространственной памяти, а также с трудностями концентрации внимания.

Кроме того, у женщин с ранней менопаузой или частыми приливами чаще наблюдаются белые очаги в мозге — участки поврежденной ткани, видимые на МРТ. Они свидетельствуют о нарушении кровотока и повышают риск инсульта и деменции, а также могут вызывать перепады настроения и нарушения равновесия.

Некоторые исследования, напротив, показывают, что после окончания менопаузы объем серого вещества частично восстанавливается — вероятно, за счет нейропластичности, способности мозга перестраиваться и адаптироваться. Также у женщин в этот период наблюдается повышение плотности эстрогеновых рецепторов в мозге — это может быть попыткой компенсировать падение уровня гормонов, хотя иногда такая адаптация сопровождается ухудшением памяти.

Ученые также отметили изменения цереброваскулярной реактивности (способности сосудов реагировать на нагрузку) и энергетического обмена в мозге, что еще раз подчеркивает: менопауза влияет не только на гормональный фон, но и на нейронные процессы.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят разработать методы профилактики и лечения, которые помогут женщинам сохранить ясность ума и качество жизни в этот важный этап.

