Названа опасность сетов суши для поджелудочной

Большие сеты суши и роллов могут нанести удар по поджелудочной железе, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Помимо чудовищной нагрузки калориями и солью, это удар по поджелудочной железе. Органу приходится одновременно вырабатывать огромное количество ферментов и для углеводов (рис), и для жиров (сыр, соусы). Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете (первого или второго типа), так как может быть скачок глюкозы и триглицеридов», — объяснила врач.

Кроме того, такой большой объем тяжелой, непривычной пищи может вызвать вздутие, тяжесть в желудке, тошноту.

«В конце концов есть и высокие риски отравления: чем больше компонентов, тем выше вероятность, что какой-то один окажется некачественным. Опасность кроется в нарушении правил хранения и приготовления, например, если неправильно хранить рыбу, то она станет идеальной средой для размножения бактерий и вирусов. Еще опасность может представлять творожный сыр: главная опасность — испорченный продукт. Такой сыр — прекрасная среда для размножения бактерий, в том числе стафилококка, если нарушена температура хранения. Это частая причина тяжелых пищевых отравлений», — заключила доктор.

