проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названа опасность сетов суши для поджелудочной

Врач Титова: большие сеты суши и роллов опасны для поджелудочной железы

true
true
true
close
Shutterstock

Большие сеты суши и роллов могут нанести удар по поджелудочной железе, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Помимо чудовищной нагрузки калориями и солью, это удар по поджелудочной железе. Органу приходится одновременно вырабатывать огромное количество ферментов и для углеводов (рис), и для жиров (сыр, соусы). Это особенно опасно при ожирении, атеросклерозе и сахарном диабете (первого или второго типа), так как может быть скачок глюкозы и триглицеридов», — объяснила врач.

Кроме того, такой большой объем тяжелой, непривычной пищи может вызвать вздутие, тяжесть в желудке, тошноту.

«В конце концов есть и высокие риски отравления: чем больше компонентов, тем выше вероятность, что какой-то один окажется некачественным. Опасность кроется в нарушении правил хранения и приготовления, например, если неправильно хранить рыбу, то она станет идеальной средой для размножения бактерий и вирусов. Еще опасность может представлять творожный сыр: главная опасность — испорченный продукт. Такой сыр — прекрасная среда для размножения бактерий, в том числе стафилококка, если нарушена температура хранения. Это частая причина тяжелых пищевых отравлений», — заключила доктор.

Ранее был назван витамин, который помогает восстановить обоняние.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами