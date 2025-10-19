проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Назван витамин, который помогает восстановить обоняние

Врач Садикова: витамин А может помочь восстановить восприятие запахов

close
Depositphotos

В сезон ОРВИ многие отмечают потерю обоняния из-за вирусов и инфекций. Чтобы восстановить восприятие запахов, важно добавить в рацион витамин А, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), врач-терапевт Регина Садикова.

Основные причины нарушения обоняния связаны с заболеваниями носа и носовых пазух: риниты (включая аллергические), хронические бактериальные и грибковые инфекции, а также носовые полипы. Они вызывают воспаление и отек слизистой оболочки, что деформирует обонятельные рецепторы и препятствует их нормальной работе.

«Кроме того, к нарушению обоняния также приводят дефициты витаминов и микроэлементов, гормональные нарушения, воздействие токсических веществ (пестицидов, растворителей), длительный прием некоторых лекарств (антибиотиков, антидепрессантов, противовоспалительных средств, сердечных гликозидов) и возрастные изменения – после 60 лет обоняние склонно снижаться вместе со слухом и зрением», – объяснила врач.

По ее словам, витамин А может стать эффективной частью комплексного подхода к лечению и профилактике нарушений обоняния.

«Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния. Исследования показали, что интраназальный (введение через носовую полость) прием витамина А в дозировке 10 000 МЕ дает положительный эффект при лечении потери запахов. Но его важно получать и из продуктов питания. Чемпионами по содержанию этого витамина являются говяжья печень, печень палтуса, морковь, петрушка, брокколи, тыква, укроп и шпинат», – отметила Садикова.

Ранее россиян предупредили, с чем нельзя комбинировать суши и роллы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами