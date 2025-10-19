Назван витамин, который помогает восстановить обоняние

В сезон ОРВИ многие отмечают потерю обоняния из-за вирусов и инфекций. Чтобы восстановить восприятие запахов, важно добавить в рацион витамин А, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), врач-терапевт Регина Садикова.

Основные причины нарушения обоняния связаны с заболеваниями носа и носовых пазух: риниты (включая аллергические), хронические бактериальные и грибковые инфекции, а также носовые полипы. Они вызывают воспаление и отек слизистой оболочки, что деформирует обонятельные рецепторы и препятствует их нормальной работе.

«Кроме того, к нарушению обоняния также приводят дефициты витаминов и микроэлементов, гормональные нарушения, воздействие токсических веществ (пестицидов, растворителей), длительный прием некоторых лекарств (антибиотиков, антидепрессантов, противовоспалительных средств, сердечных гликозидов) и возрастные изменения – после 60 лет обоняние склонно снижаться вместе со слухом и зрением», – объяснила врач.

По ее словам, витамин А может стать эффективной частью комплексного подхода к лечению и профилактике нарушений обоняния.

«Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния. Исследования показали, что интраназальный (введение через носовую полость) прием витамина А в дозировке 10 000 МЕ дает положительный эффект при лечении потери запахов. Но его важно получать и из продуктов питания. Чемпионами по содержанию этого витамина являются говяжья печень, печень палтуса, морковь, петрушка, брокколи, тыква, укроп и шпинат», – отметила Садикова.

