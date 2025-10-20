проект

Россиянам назвали препараты для профилактики остеопороза

Врач Самкова: четыре препарата могут применяться при профилактике остеопороза

Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики остеопороза врачи могут назначить золедроновую кислоту, добавки витамина D и кальция, а также гормональную терапию для женщин в период менопаузы, рассказала «Газете.Ru» врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова.

«Золедроновая кислота подавляет активность остеокластов — клеток, отвечающих за разрушение костной ткани. Препарат могут назначать для профилактики заболевания, однако в этом случае инфузия будет назначаться не раз в год, а раз в полтора-два года. Кроме того, менопаузальная гормональная терапия рекомендуется для профилактики остеопороза у женщин до 60 лет. Препараты применяются в минимальных эффективных дозах, которые корректируются с возрастом. При назначении этого вида терапии мы ежегодно проводим оценку соотношения пользы и риска и принимаем решение о корректировке дозы и продолжении терапии», – объяснила доктор.

Также при остеопорозе врач назначит добавки витамина D и кальция, которые играют одну из главных ролей в костеобразовании. А костные анаболики, которые стимулируют образование новой костной ткани, для профилактики остеопороза не назначают.

«Они стимулируют образование новой костной ткани, и их назначают только при лечении тяжелой формы болезни, а не для профилактики. Мы их назначаем, когда другие способы показали свою неэффективность. На самом деле у нас не много препаратов для лечения остеопороза: первая группа направлена на предотвращение разрушения костей, а вторая — на стимуляцию образования костной ткани», – рассказала врач.

Как не допустить деградации костей, почему люди с возрастом теряют костную ткань и какие переломы точно указывают на начало заболевания — в интервью Самковой «Газете.Ru».

Ранее врачи объяснили, чем могут быть опасны пробиотики.

