В России нашли генетические мутации, влияющие на качество спермы у собак

В СПбГУВМ выявили 10 мутаций, которые влияют на качество спермы собак
true
true
true
close
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Анализ генетических вариантов в ключевых репродуктивных генах кобелей разных пород показал наличие десяти точечных мутаций, которые могут влиять на качество спермы и помочь заводчикам отбирать лучших производителей, — рассказали «Газете.Ru» в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины (СПбГУВМ).

В гене FSHR, отвечающем за восприятие фолликулостимулирующего гормона, исследователи обнаружили восемь мутаций, а в гене INHBA, регулирующем работу того же гормона — две мутации. У большинства собак преобладали нормальные варианты генов: от 94 до 100% животных имели «дикие» генотипы, за исключением одного участка гена FSHR, где мутантные варианты встречались у 60% кобелей.

Идея изучить эти конкретные гены пришла из медицины человека, где уже известно, что мутации в FSHR и INHBA связаны с нарушениями репродуктивной функции. Ген FSHR кодирует рецептор фолликулостимулирующего гормона — белок, который работает по принципу «ключ-замок» с гормоном, стимулирующим развитие половых клеток. Ген INHBA производит белок, который может как активировать, так и подавлять выработку того же гормона гипофизом.

Ученые предположили, что изменения в структуре этих белков могут нарушать их работу и влиять на качество спермы у собак. Работа представляет интерес не только для собаководства, но и для фундаментальной науки. Собаки могут служить моделью для изучения генетических основ мужского бесплодия у млекопитающих, поскольку многие гены репродуктивной системы работают сходным образом у разных видов.

Ранее была создана нейросеть-поисковик рака поджелудочной железы на ранних стадиях.

