проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Создана нейросеть-поисковик рака поджелудочной железы на ранних стадиях

ЛЭТИ: создана нейросеть для быстрого поиска рака поджелудочной на ранних стадиях

true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые ЛЭТИ разработали нейросеть для быстрого поиска рака поджелудочной железы на ранних стадиях. В перспективе модель войдет в систему поддержки принятия врачебных решений, которая позволит предоставлять оценку вероятности злокачественности опухоли и определять степень ее инвазии в соседние органы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Рак поджелудочной железы характеризуется высоким уровнем злокачественности, склонностью к быстрому местному распространению и раннему метастазированию в регионарные лимфатические узлы и отдаленные органы (печень, легкие, брюшину). Чаще всего его находят на поздних стадиях.

Выявление рака поджелудочной железы на начальных стадиях повышает продолжительность жизни и вероятность добиться ремиссии. Однако находить образования небольших размеров на КТ-снимках брюшной полости до метастазирования в другие органы и проявления клинически непросто. По этой причине важно разрабатывать инструменты с использованием глубокого машинного обучения, которые могут позволить выявлять и сегментировать опухоль до её распространения на соседние структуры и метастазирования, чтобы ее можно было хирургически удалить.

«Совместно с НМИЦ хирургии им А. В. Вишневского Минздрава России мы разработали высокоточную нейросетевую модель для автоматизированной сегментации паренхимы (железистая ткань) поджелудочной железы и её поражений по КТ-снимкам брюшной полости. В перспективе она войдет в систему поддержки принятия врачебных решений, которая позволит медицинским специалистам диагностировать онкологические заболевания данного органа на ранней стадии», – рассказал доцент кафедры электронных приборов и устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Староверов.

Нейросеть продемонстрировала точность выявления патологических изменений в поджелудочной железе по данным КТ, которая составила 92.55%. Это доказывает, что при дальнейшем обучении модель сможет способствовать уменьшению пропуска патологий поджелудочной железы при КТ, но дальнейшая и окончательная оценка изменений в органе должна быть произведена врачом-рентгенологом.

Ранее в России разработали светящееся соединение для таргетной терапии болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами