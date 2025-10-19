Найден белок, без которого иммунная система «теряет память»

Ученые из Медицинской школы Университета Миссури обнаружили, что белок POSH играет важную роль в работе иммунной системы. Он участвует в передаче сигналов Т-клеткам и помогает им эффективно атаковать инфицированные клетки. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Чтобы уточнить функции белка, ученые провели эксперименты на мышах. Исследование показало, что без POSH иммунные Т-клетки не живут достаточно долго, чтобы превращаться в клетки памяти, которые «запоминают» перенесенные инфекции.

Такие клетки необходимы для долгосрочной защиты организма: при повторном заражении они способны быстро распознать угрозу и запустить мощный иммунный ответ, часто до появления симптомов.

«Мы видим, что мыши с удаленным POSH не могут так же эффективно бороться с инфекциями, — отметил автор исследования Марк Дэниелс. — Кроме того, при борьбе с опухолью их иммунные клетки восстанавливаются медленнее, чем раковые».

По словам Дэниелса, отсутствие POSH не полностью лишает иммунитет функции, но делает его неспособным сформировать устойчивую защиту.

«Согласно нашим моделям, иммунная система все еще реагирует на начальном этапе, но не может обеспечить длительный иммунный ответ», – уточнил ученый.

Открытие может иметь большое значение для лечения аутоиммунных и онкогематологических заболеваний. По словам ученых, влияние на POSH может помочь в борьбе с Т-клеточными опухолями, например лейкемией и лимфомой. Однако эффективность такого подхода зависит от типа и происхождения конкретного рака.

«Мы уже определили, какие виды опухолей подвержены делеции POSH, а какие — нет. Но предстоит провести гораздо больше исследований, чтобы точно понять, какие формы рака можно лечить с помощью этого механизма», — подчеркнул Дэниелс.

