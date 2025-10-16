На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван природный стимулятор иммунной системы

Foods: экстракт кардамона усиливает защиту организма от вирусов
true
true
true
close
Shutterstock

Экстракт семян кардамона может активировать естественные защитные механизмы организма и усиливать иммунный ответ против вирусных инфекций. К такому выводу пришли ученые из Университета Синсю в ходе сотрудничества с компанией S&B Foods. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Foods.

Исследователи установили, что горячий водный экстракт кардамона, а также его ключевой активный компонент — 1,8-цинеол — стимулируют выработку интерферонов I типа. Эти сигнальные молекулы играют важную роль в системе врожденного иммунитета: они помогают клеткам выявлять вирусные РНК и ДНК, а затем блокировать размножение вирусов еще на ранних стадиях заражения.

В лабораторных экспериментах с клетками легочной ткани человека ученые увидели, что даже природные соединения из пряностей могут запускать сложные иммунные реакции, аналогичные тем, что вызываются фармакологическими препаратами. При этом кардамон, в отличие от синтетических средств, обладает высоким профилем безопасности и может использоваться в составе продуктов питания или биологически активных добавок.

Авторы подчеркивают, что их открытие открывает новые возможности для профилактики вирусных заболеваний, особенно в условиях роста устойчивости к традиционным противовирусным препаратам. Однако, прежде чем рекомендовать кардамон как лечебное средство, необходимы дополнительные клинические исследования.

Ранее ученые определили три самых полезных специи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами