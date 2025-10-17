В России представили первый в мире протез кисти с оптическими датчиками

Компания «Моторика» представила первый в мире протез кисти руки с оптическими датчиками Omni Hand, которые фиксируют изменения в светопроницаемости мышц при движении сухожилий — когда человек напрягает или расслабляет руку, изменяется кровоток и положение связок. Об этом сообщили «Газете.Ru» в компании.

Технология распознает «фантомные» жесты, то есть движения, которые пользователь мысленно выполняет своей утраченной рукой. Когда человек, например, мысленно сжимает кулак, протез моментально распознает этот жест и воспроизводит его в реальном времени. Отличие Omni Hand от других протезов заключается в том, что он способен запоминать до шести уникальных движений и воспроизводить их в произвольном порядке, что делает управление протезом интуитивно понятным и быстрым.

Особенность протеза также заключается в том, что его можно устанавливать пациентам с ослабленными мышцами — после электротравм, обморожений или других повреждений.

«Omni Hand — это новый уровень взаимодействия человека и технологии: он не просто реагирует на движения, а понимает намерение пользователя. Это шаг к по-настоящему естественному управлению бионическими протезами», — отмечает Андрей Давидюк, генеральный директор «Моторики».

Серийное производство модели начнётся в январе 2026 года. Первые восемь пользователей уже получили протезы в рамках пилотного тестирования и продолжают их использовать на постоянной основе.

Ранее россиянам рассказали, с какого возраста можно начинать пить кофе.