Названы члены русскоязычной научной диаспоры, удостоенные научной премии

Премия имени Георгия Гамова в 2025 году присуждена двум русскоговорящим ученым
Freepik

Премия имени Георгия Гамова (George Gamow® Award), учрежденная Русско-американской ассоциацией ученых RASA, в 2025 году присуждена Анне Крыловой и Михаилу Ямпольскому, сообщили «Газете.Ru» в RASA.

Анна Крылова — профессор Университета Южной Калифорнии получила премию «за пионерский вклад в теоретическую и вычислительную химию, особенно за развитие новых методов теоретического моделирования молекул с открытой оболочкой и электронно-возбужденных молекул; за лидерство в сообществе химиков-теоретиков; за вклад в движение за научную этику и академические свободы».

Михаил Ямпольский — профессор Нью-Йоркcкого Университета. Его удастоили награды «за уникальный вклад в качестве теоретика культуры и критика, чья работа связывает литературу, кино, философию и социальную теорию; за широту и глубину исследований, которые изменили видение российской культуры и интеллектуальной истории; и за его влиятельный критический голос в российской и международной интеллектуальной жизни».

Премия присуждается ежегодно членам русскоязычной научной диаспоры за выдающийся вклад в мировую науку и названа именем Георгия Гамова – великого физика и популяризатора науки, работавшего в СССР и США.

Премия была учреждена в 2015 году Ассоциацией RASA-America (Russian-American ScienceAssociation), которая объединяет русскоязычных ученых, работающих в США.

