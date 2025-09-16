На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, снижающие риск воспаления десен

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что соблюдение принципов средиземноморской диеты помогает снизить риск воспаления десен. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Periodontology (J Periodontology).

В исследовании участвовали 200 человек. Стоматологи оценили состояние полости рта испытуемых, взяли у них образцы крови и собрали данные о питании с помощью анкет. Анализ показал: у тех, кто регулярно ел овощи, фрукты, бобовые и оливковое масло, реже развивался пародонтит и отмечались более низкие уровни воспалительных маркеров — интерлейкина-6 и С-реактивного белка. Напротив, у людей, предпочитавших красное мясо, болезни десен встречались чаще и протекали тяжелее.

Ученые отметили, что при пародонтите происходит атрофия околозубных тканей, в том числе и костной. Без лечения заболевание может привести к расшатыванию зубов и их потере.

Авторы подчеркивают, что включение в рацион растительных продуктов и полезных жиров не только укрепляет здоровье десен, но и снижает общее воспаление в организме. По этой причине средиземноморская диета также известна как фактор профилактики сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Ученые отмечают, что полученные результаты открывают новые перспективы в профилактике и лечении пародонтита, однако требуют подтверждения в более крупных исследованиях.

Ранее российские ученые создали «зубную наклейку» для защиты от кариеса.

