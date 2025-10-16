На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые назвали опасный способ финансовой помощи взрослым детям

ПНИПУ: помощь взрослым детям за счет кредитов лишает ребенка независимости
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Желание помогать взрослым детям взятыми в кредит деньгами лишает ребенка возможности обучиться финансовой грамотности и повышает риск появления вредных привычек. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук, Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ (Пермского Политеха).

Эксперт отметила: по данным исследований, чем младше человек, тем чаще ему помогают родители. В возрасте до 23 лет денежную поддержку получает каждый третий (31%), а 5% опрошенных живут исключительно за родительский счет. Среди студентов эта доля максимальна — она достигает 15%.

«Главный риск такого поведения родителей – торможение процесса сепарации, то есть психологического и материального отделения ребенка от семьи. Когда есть постоянный источник в виде родительских средств, острой необходимости учиться финансовой грамотности просто не возникает. Разумеется, масштаб этого влияния во многом зависит от объема поддержки», — объясняет Юрьева.

По словам специалиста, одной из самых опасных форм помощи взрослым детям выступает использование заемных денег. Такая привычка существенно повышает риск формирования инфантильной и эгоцентричной личности. В самых негативных сценариях поддержка превращается в созависимость, где дети манипулируют родительской любовью.

«Родные, сами того не желая, спонсируют деструктивное поведение, например, безответственное распоряжение деньгами или даже вредные привычки. Кроме того, эгоизм в семейных отношениях может вести к разрушению традиционных духовных ценностей и взаимного уважения между поколениями», — уточнила эксперт.

Психолог добавила, что в обществах с коллективистскими ценностями, к которым относится и Россия, взаимопомощь разных поколений семьи является традиционной нормой. Финансовая поддержка в этом случае рассматривается как инвестиция в будущее семьи и проявление бескорыстной заботы.

«Ключевым моментом является цель помощи: она должна быть направлена на развитие и старт, а не на потакание слабостям», — объясняет кандидат социологических наук Константин Антипьев, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

Ранее были названы первые признаки игровой зависимости у детей.

