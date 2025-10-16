Ученые выявили комбинацию двух веществ, способную продлить жизнь

Aging: комбинация из двух веществ продлила жизнь мышей на 73%

Комбинированное действие гормона окситоцина и ингибитора фермента Alk5 может значительно продлить жизнь пожилым самцам мышей. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Окситоцин известен как «гормон привязанности»: он играет важную роль в формировании социальных связей и снижении стресса. Ингибитор Alk5 (обозначенный как A5i) подавляет активность белка, связанного с возрастными изменениями и воспалением. Совместно этот эффект, по мнению ученых, может замедлять процессы старения.

В экспериментах использовали грызунов в возрасте 25 месяцев — такой возраст примерно соответствует 75 годам жизни у человека.

Комбинированный препарат мышам давали регулярно. В результате у самцов, получавших терапию, средняя продолжительность жизни увеличилась на 73%, а общая выживаемость — на 14 % по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у них улучшились память, координация движений и физическая активность, а биомаркеры старения в крови приблизились к показателям более молодых особей.

По словам ученых, терапия оказалась эффективной только для самцов. У самок значимых изменений в продолжительности жизни не наблюдалось. Причины таких различий пока остаются неясными — исследователи планируют продолжить эксперименты, чтобы лучше понять механизмы действия окситоцина и ингибитора Alk5.

Полученные результаты открывают перспективы для разработки новых подходов к продлению активной жизни и борьбе с возрастными нарушениями. Однако специалисты подчеркивают: применение подобных методов требует серьезной проверки на безопасность и эффективность.

