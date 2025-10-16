На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили комбинацию двух веществ, способную продлить жизнь

Aging: комбинация из двух веществ продлила жизнь мышей на 73%
true
true
true
close
Freepik

Комбинированное действие гормона окситоцина и ингибитора фермента Alk5 может значительно продлить жизнь пожилым самцам мышей. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Окситоцин известен как «гормон привязанности»: он играет важную роль в формировании социальных связей и снижении стресса. Ингибитор Alk5 (обозначенный как A5i) подавляет активность белка, связанного с возрастными изменениями и воспалением. Совместно этот эффект, по мнению ученых, может замедлять процессы старения.

В экспериментах использовали грызунов в возрасте 25 месяцев — такой возраст примерно соответствует 75 годам жизни у человека.

Комбинированный препарат мышам давали регулярно. В результате у самцов, получавших терапию, средняя продолжительность жизни увеличилась на 73%, а общая выживаемость — на 14 % по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у них улучшились память, координация движений и физическая активность, а биомаркеры старения в крови приблизились к показателям более молодых особей.

По словам ученых, терапия оказалась эффективной только для самцов. У самок значимых изменений в продолжительности жизни не наблюдалось. Причины таких различий пока остаются неясными — исследователи планируют продолжить эксперименты, чтобы лучше понять механизмы действия окситоцина и ингибитора Alk5.

Полученные результаты открывают перспективы для разработки новых подходов к продлению активной жизни и борьбе с возрастными нарушениями. Однако специалисты подчеркивают: применение подобных методов требует серьезной проверки на безопасность и эффективность.

Ранее был назван возраст начала биологического старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами