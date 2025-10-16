На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый объяснил рост заболеваемости ветрянкой в России

ПНИПУ: заболеваемость ветрянкой в России выросла по двум причинам
true
true
true
close
Freepik

Число случаев заражения ветрянкой в России выросло из-за естественного сезонного подъема заболеваемости. Также определенную роль играет миграция — прибывающие люди, не имеющие иммунитета, часто становятся источником распространения инфекции. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Ветряная оспа, известная как ветрянка, остается одним из самых распространенных и высокозаразных заболеваний. Ее вызывает вирус варицелла-зостер (Varicella Zoster), передающийся воздушно-капельным путем. Характерным проявлением болезни является зудящая сыпь, последовательно проходящая стадии от пятен и пузырьков до образования корочек.

Как сообщили в ПНИПУ, тенденция к росту заболеваемости ветрянкой началась в период пандемии COVID-19.

«Во время активной циркуляции коронавируса снизилась заболеваемость другими ОРВИ. Ветрянка и ковид атакуют разные системы органов и используют разные клеточные рецепторы, они не конкурируют за ресурсы внутри одного хозяина и могут циркулировать в популяции одновременно, не мешая друг другу», --― объяснил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

В октябре 2025 года появились сообщения о значительном росте заражения ветряной оспой — более чем в два раза, который зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан. О неблагоприятной ситуации также сообщают управления Роспотребнадзора в Республике Алтай, Воронежской и Оренбургской областях.

Эксперт отмечает: сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости, характерный для осенне-зимнего периода.

«Во-вторых, определенную роль играет миграция — прибывающие люди, не имеющие иммунитета, часто становятся источником распространения инфекции, что приводит к превышению ее пороговых значений», --― добавил ученый.

Также отмечается рост инфицирования среди взрослых, это объясняется тем, что многие из них не перенесли ее в детском возрасте. Из-за притока людей из других стран вирус стал чаще появляться не только в детских садах и школах, но и в старших коллективах.

«Опасность ветрянки для взрослых заключается в риске последующей реактивации вируса. Возбудитель ветрянки пожизненно сохраняется в нервных ганглиях (узлах) и при снижении иммунитета может проявляться в форме опоясывающего лишая», ― предупредил Литвинов.

Ранее ученый рассказал, почему дети часто болеют в садике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами