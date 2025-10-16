Ученый объяснил рост заболеваемости ветрянкой в России

Число случаев заражения ветрянкой в России выросло из-за естественного сезонного подъема заболеваемости. Также определенную роль играет миграция — прибывающие люди, не имеющие иммунитета, часто становятся источником распространения инфекции. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Ветряная оспа, известная как ветрянка, остается одним из самых распространенных и высокозаразных заболеваний. Ее вызывает вирус варицелла-зостер (Varicella Zoster), передающийся воздушно-капельным путем. Характерным проявлением болезни является зудящая сыпь, последовательно проходящая стадии от пятен и пузырьков до образования корочек.

Как сообщили в ПНИПУ, тенденция к росту заболеваемости ветрянкой началась в период пандемии COVID-19.

«Во время активной циркуляции коронавируса снизилась заболеваемость другими ОРВИ. Ветрянка и ковид атакуют разные системы органов и используют разные клеточные рецепторы, они не конкурируют за ресурсы внутри одного хозяина и могут циркулировать в популяции одновременно, не мешая друг другу», --― объяснил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

В октябре 2025 года появились сообщения о значительном росте заражения ветряной оспой — более чем в два раза, который зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан. О неблагоприятной ситуации также сообщают управления Роспотребнадзора в Республике Алтай, Воронежской и Оренбургской областях.

Эксперт отмечает: сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости, характерный для осенне-зимнего периода.

«Во-вторых, определенную роль играет миграция — прибывающие люди, не имеющие иммунитета, часто становятся источником распространения инфекции, что приводит к превышению ее пороговых значений», --― добавил ученый.

Также отмечается рост инфицирования среди взрослых, это объясняется тем, что многие из них не перенесли ее в детском возрасте. Из-за притока людей из других стран вирус стал чаще появляться не только в детских садах и школах, но и в старших коллективах.

«Опасность ветрянки для взрослых заключается в риске последующей реактивации вируса. Возбудитель ветрянки пожизненно сохраняется в нервных ганглиях (узлах) и при снижении иммунитета может проявляться в форме опоясывающего лишая», ― предупредил Литвинов.

