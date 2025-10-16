Назван фактор, ведущий к истончению коры мозга

Плохие социальные и экологические условия района проживания могут повышать риск истончения коры мозга и нарушения кровообращения органа. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест. Результаты их исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: Behavior & Socioeconomics of Aging (A&D).

Специалисты проанализировали данные 679 взрослых участников проекта Healthy Brain Study. Испытуемые прошли МРТ головного мозга и сдали анализ крови для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера и других форм деменции. Эти данные сопоставили с тремя национальными индексами, отражающими уровень бедности, загрязнения воздуха и социальной уязвимости в районах проживания.

Выяснилось, что участники, живущие в неблагополучных районах, чаще демонстрировали изменения в структуре мозга, связанные с ухудшением памяти и когнитивных функций. Среди них — истончение коры головного мозга, нарушения в белом веществе и ухудшение мозгового кровообращения.

Простыми словами, белое вещество мозга — это соединяющие магистрали, по которым сигналы передаются от коры головного мозга к другим его отделам и обратно. Белое вещество состоит из пучков нервных волокон (аксонов), покрытых миелином. Миелин действует как изолятор, что позволяет электрическим сигналам «прыгать», а не «проходить» по аксону, увеличивая скорость передачи нервных импульсов.

Авторы исследования подчеркивают, что доступ к чистому воздуху, безопасному жилью и здоровому питанию может играть важную роль в сохранении когнитивного здоровья. По их мнению, улучшение городской среды должно рассматриваться как один из ключевых факторов профилактики деменции наряду с контролем хронических заболеваний и ведением здорового образа жизни.

