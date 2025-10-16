Россиянам рассказали, можно ли считать роллы полезной пищей

Роллы содержат большое количество быстрых углеводов, жиров и калорий, поэтому их нельзя считать диетической и повседневной «здоровой» пищей, — рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Состав роллов нельзя назвать полезным. Белый шлифованный рис — это быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом. Часто его еще и обильно сдабривают сладковатым рисовым уксусом с сахаром. Также в них добавляют творожный сыр, обычно «филадельфию». Это жирный (обычно 50–70%) сливочный сыр, источник насыщенных жиров и калорий. Сливочный соус, майонез, темпура — частые добавки, которые превращают роллы в калорийную бомбу», — рассказала врач.

Частое их употребление может привести к набору веса.

«Например, один ролл «Филадельфия» (6–8 кусочков) может содержать 300–500 ккал. А стандартный сет из двух-трех видов роллов легко переваливает за 1000–1500 ккал, что составляет больше половины дневной нормы для многих людей. Вывод: роллы — это высокоуглеводная, жирная и калорийная пища. Полезной ее можно назвать с очень большой натяжкой. Однако вариант из риса, огурца и нори без соевого соуса может быть допустим, как легкий завтрак, но только без жирных и жареных ингредиентов», — заключила врач.

