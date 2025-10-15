На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России создали прототип тепловой памяти — альтернативу электронным чипам

В Московском Политехе создали устройство для теплового хранения информации
Shutterstock

Ученые Московского Политеха разработали прототип устройства памяти, которое передает и хранит информацию с помощью теплового потока вместо электрических сигналов. Технология способна работать при экстремальных температурах, высокой радиации и в агрессивных средах, где обычная электроника выходит из строя. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе.

Тепловые сигналы обладают важным преимуществом — на них не влияют электромагнитные излучения и радиопомехи. Тепловое излучение может передавать сигнал через различные среды, включая диэлектрики, вакуум или тонкие пленки, что важно для микро- и наноэлектроники.

Тепловая память энергозависима, с произвольным доступом на основе системы кремний-алюминий. Информация записывается и считывается через изменение температуры металлической пленки при прохождении токовых импульсов. Университет уже собрал установку для диагностики элемента тепловой памяти с OLED-дисплеем для контроля работы устройства.

«Тепловая память и другие элементы термотроники открывают возможность создания новых логических и управляющих систем. Главное преимущество — они способны работать при высоких температурах, в агрессивных средах и при сильной радиации, где традиционная электроника быстро выходит из строя», — отметил Андрей Скворцов.

Однако технология сталкивается с серьезными ограничениями. Тепловой поток распространяется значительно медленнее электрического сигнала, что снижает быстродействие устройств. Сложно управлять направлением теплового потока, поскольку тепло распространяется во все стороны. Кроме того, для поддержания и передачи теплового сигнала требуется больше энергии, чем для электрического сигнала с той же информационной емкостью.

Для решения проблемы привязки к конкретной температуре и низкой частоты переключения исследователи разработали алгоритм «плавающего» нуля, который позволяет устройству приспосабливаться к меняющимся температурным условиям.

Сложность встраивания тепловых каналов в современные микросхемы из-за масштабных ограничений и необходимой теплоизоляции пока ограничивает широкое применение таких систем. Тем не менее разработка тепловых диодов, транзисторов и структур памяти стимулирует развитие новых технологических решений в термоэлектронике и нанотехнологиях.

