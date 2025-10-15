В России обнаружили белок, который отвечает за потерю беременности

проект

В ИНЦ РАН обнаружили белок, который отвечает за потерю беременности

beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) обнаружили белок SETD7, который регулирует корректную предимплантационную подготовку эндометрия (ткань внутренней оболочки матки). Неправильная работа белка SETD7 связана с потерей беременности, рассказали «Газете.Ru» в ИНЦ РАН.

Относительно недавно ученые выяснили, что к моменту контакта с эмбрионом на самых ранних этапах беременности часть стромальных клеток (клетки соединительной ткани) эндометрия преобразуются в децидуальные клетки, образующие один из будущих компонентов плаценты. Другая часть клеток стареет. Нарушение баланса в образовании децидуальных и стареющих клеток может быть связано с потерей беременности.

Ученые ИНЦ РАН обнаружили белок, который отвечает за преобразование клеток.

«Изучая литературные данные и проводя биоинформатический анализ, мы обратили внимание на регуляторы экспрессии генов и обнаружили среди них новый, ранее не описанный, регулятор преобразования стромальных клеток эндометрия — белок SETD7», — пояснила руководитель лаборатории механизмов клеточного старения ИНЦ РАН Александра Бородкина.

Эксперименты показали, что появление децидуальных клеток сопровождалось повышением уровня белка SETD7. В то же время «выключение» этого регулятора вызывало полное нарушение процесса деления клеток. Ученые также выяснили, что SETD7 обеспечивает стабильность другого хорошо известного регулятора децидуализации — эстрогенового рецептора.

«Проведя анализ публичных данных эндометриальной ткани, мы показали, что потери беременности ассоциируются со сниженной экспрессией в них SETD7. Проведенное исследование имеет ценность для понимания того, почему происходят потери беременности — сегодня в здравоохранении отсутствует системное представление о генезе, профилактике и диагностике данного процесса. Полученные результаты и дальнейшие исследования децидуального преобразования эндометрия смогут помочь в разработке новых подходов к данной проблеме», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории механизмов клеточного старения ИНЦ РАН Павел Дерябин.

В будущем понимание этих механизмов может использоваться для создания терапевтических стратегий, повышающих вероятность успешного зачатия и рождения ребенка.

