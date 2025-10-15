На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хирург предупредил об опасности сна на животе

Тerra: сон на животе может вызвать боль в шее и пояснице
Shutterstock

Бразильский хирург-ортопед Даниэль Оливейра призвал отказаться от привычки спать на животе, поскольку она может стать причиной боли в шее и спине. Слова эксперта приводит издание Terra.

По словам врача, когда человек спит на животе, его шея находится в повернутом положении, что создает чрезмерную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Это может привести к боли, скованности движений и сдавливанию нервов.

«Также возрастает нагрузка на поясницу, повышается риск покалывания в руках после пробуждения и ощущения общего дискомфорта по утрам», — рассказал врач.

Кроме того, во время сна лежа на животе затрудняется дыхание и повышается давление на внутренние органы. Особенно опасен сон на животе для людей с межпозвоночными грыжами, артрозом, проблемами с дыханием и кровообращением. На спине и боку также рекомендуется спать беременным женщинам и тем, кто восстанавливается после операций.

«Положение во сне напрямую влияет на здоровье позвоночника. Даже небольшие изменения привычек могут сыграть большую роль в профилактике боли и травм», — отметил Оливейра.

Ранее был найден способ «отключить» хроническую боль.

