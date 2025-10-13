В России создали линейку для диагностики заболеваний анального канала

Ученые Университетской клинической больницы №2 при содействии инженеров из Института регенеративной медицины Сеченовского Университета разработали «линейку» для точной диагностики заболеваний в области анального канала во время МРТ, рассказали «Газете.Ru» в Первом МГМУ.

Устройство представляет собой гибкую «линейку», внутри которой находятся контрастные метки через равные интервалы. Оно вводится в анальный канал пациента перед проведением МРТ-исследования и позволяет расправить стенки слизистой оболочки, при этом не приводя к значимому изменению анатомических структур.

Дополнительное наличие меток позволяет более ясно и четко оценить картину заболевания. Устройство позволяет определить точную локализацию патологических изменений в анальном канале, проводить измерение его анатомических структур, что необходимо для диагностики у пациентов с аноректальными свищами и новообразованиями.

«Наше устройство размещается непосредственно в теле пациента в зоне, представляющий интерес для врачей для постановки верного диагноза и выработки тактики лечения. Оно изготовлено из безопасных и гибких материалов, что исключает риск повреждения тканей у пациента при использовании. Нами совместно с врачами подана заявка на получение патента, и формируется досье для регистрации устройства как медицинского изделия», – пояснил старший научный сотрудник дизайн-центра «Биофабрика» Сеченовского Университета Фредерико Переира.

По словам директора Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Петра Царькова, учеными подобран определенный диаметр устройства, позволяющий расправить слизисто-подслизистый слой анального канала, что улучшает визуализацию прежде всего таких состояний, как анальные трещины

«Вместе с тем не происходит сдавления межсфинктерного пространства, что исключает нарушение анатомических взаимоотношений, как это происходит например, при введении трансанального ультразвукового датчика. Применение устройства позволяет улучшить визуализацию при диагностике и дифференциальной диагностике анальных трещин, аноректальных свищей и других изменений в анальном канале», – заключил Царьков.

