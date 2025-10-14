проект

Названы анализы, которые помогают выявить артрит

Врач Клименко: артрит можно выявить по результатам общего анализа крови

Общий анализ крови, а также анализы крови на ревматоидный фактор, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, антитела к ДНК помогают выявить артрит, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко.

«Существуют простые маркеры, указывающие на наличие воспаления в организме. Например, повышение уровня C-реактивного белка (СРБ) может служить первым сигналом к возможному артриту. СРБ активно используется в расчетных индексах активности заболевания, помогая врачу оценить эффективность проводимой терапии. Поэтому, при подозрении на воспалительный процесс, сдача анализа на СРБ является важным шагом», – объяснила врач.

Помимо общих маркеров воспаления, таких как СРБ, существуют и специфические показатели, выявляемые при анализе крови. К ним относятся ревматоидный фактор (антитела, вырабатываемые иммунной системой, которые атакуют собственные ткани организма, воспринимая их как чужеродные), антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (это белок, которого нет в крови у людей без ревматоидного артрита), антитела к ДНК ( этот анализ помогает в диагностике различных аутоиммунных заболеваний) и другие.

«Эти маркеры необходимы для точной идентификации типа артрита. Это позволяет определить, является ли он частью хронического воспалительного заболевания, такого как ревматоидный артрит, псориатический артрит или системная красная волчанка», – отмечает доктор.

Ранее россиянам рассказали, что боль в суставах может быть признаком депрессии.

