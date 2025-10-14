В России нашли способ снизить количество операций у детей с пороками сердца

В ПНИПУ создали стент для сосудов, который не нужно удалять после установки

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Казани, Университета «Сириус» и Великобритании (Университет Лафборо) создали новый сосудистый стент из биоразлагаемого полимера — материала, который со временем растворяется в организме. Разработка важна для детей с врожденными пороками сердца, которым часто приходится менять стенты по мере роста сосудов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

Стентирование — распространенная медицинская процедура, в ходе которой в суженный сосуд вводят специальную сетчатую трубочку — стент, чтобы расширить просвет и восстановить кровоток. Традиционные стенты из металла остаются в сосудах навсегда, что в дальнейшем может вызывать сложности. Поскольку сосуды растут, в ряде случаев требуется повторная операция для замены импланта.

Новый стент создан из поли-л-молочной кислоты — биодеградируемого полимера, безопасного для организма. После выполнения своей функции конструкция постепенно рассасывается, что позволяет избежать повторных хирургических вмешательств.

Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Казани, университета «Сириус» и Великобритании определили скорость 3D-печати, диаметр сопла, его температуру и размеры стола для оптимизации процесса. На основе испытаний на растяжение и сжатие были проанализированы механические свойства биодеградируемого полимера, а также проведено численное моделирование поведения стента из этого материала в модели трехслойной артерии.

Отмечается, что модель продемонстрировала хорошие результаты по равномерному раскрытию, а также обеспечила минимальное укорочение и распределение механических напряжений без чрезмерной нагрузки на сосуд.

«Особенностью технологии являются компьютерное моделирование раскрытия стентов для прогнозирования их поведения внутри кровеносного сосуда и расчета нагрузок на стенки артерии и бляшки. Таким образом мы можем сначала спроектировать, а затем спрогнозировать поведение импланта в кровеносном сосуде пациента, для дальнейшего изготовления в нашей лаборатории», — прокомментировал Александр Хайрулин, младший научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ.

