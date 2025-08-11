На раскопках в Германии нашли редкий монетный клад XIII века

В историческом центре Берлина обнаружили клад серебряных монет XIII века. Находка была сделана сотрудниками Земельного управления по охране памятников Берлина в ходе масштабных раскопок на Молькенмаркте — крупнейшем археологическом проекте в центре города. О результатах сообщает издание Arkeonews.

Клад состоит из пяти целых денариев и одного полуденара диаметром около 1,5 сантиметра. Монеты датируются второй половиной XIII века, временем правления асканийских маркграфов Оттона IV и Оттона V. На их аверсах (лицевой стороне) изображен стоящий маркграф между двумя башнями с куполами, на реверсах — коронованный орел, символ власти и суверенитета.

По словам государственного реставратора и директора управления Кристофа Раухута, это первые подобные монеты, найденные на Молькенмаркте. Они представляют важное свидетельство формирования средневекового Берлина.

Отмечается, что раскопки на Молькенмаркте охватывают площадь около 22 тысяч квадратных метров и ведутся на глубину до четырех метров. За время работ было извлечено более 88 тысяч кубометров исторического грунта, прекрасно сохранившегося благодаря изоляции, созданной в XX веке. Здесь ранее были обнаружены оборонительные рвы XIII века, деревянные погреба, остатки домов, печей и кузниц, а также дорога XIII века длиной 50 метров.

Среди более чем 700 тысяч найденных артефактов — предметы, отражающие повседневную жизнь горожан на протяжении столетий: костяная флейта XIV века, шелковая лента XV века, игрушки XVII века, обувь, посуда, орудия труда и оружейные кремни XVIII века. Высокая степень сохранности находок объясняется мерами по защите культурного слоя во время модернизации Берлина в середине XX века.

На данный момент исследовано более 70% раскапываемой территории. После завершения полевых работ ученые проведут детальный анализ находок, что позволит глубже понять историю и развитие города от средневековья до нового времени.

