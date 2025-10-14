На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ вернуть голос людям с поврежденными связками

Biomaterials: новый гидрогель возвращает голос при повреждении связок
Shutterstock

Ученые из Университета Макгилла (Канада) разработали новый инъекционный биоматериал, который способен восстанавливать поврежденные голосовые связки и потенциально возвращать голос пациентам. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomaterials.

Речь идет о так называемом кликабельном гидрогеле — устойчивом к разрушению веществе, которое способно стимулировать регенерацию тканей.

Гидрогель создан на основе альгината — природного полимера, получаемого из бурых водорослей. Он широко используется в медицине из-за мягкости и высокой биосовместимости. В состав геля также входит внеклеточный матрикс — комплекс молекул, которые окружают клетки в тканях и обеспечивают их поддержку, питание и восстановление.

Благодаря технологии click chemistry исследователи смогли точно настроить характеристики гидрогеля: от времени его разложения в организме до степени биосовместимости. В экспериментах на животных и клеточных моделях гидрогель способствовал формированию новых кровеносных сосудов, снижал воспаление и со временем полностью интегрировался с окружающими тканями.

Авторы отмечают, что в будущем разработку можно будет применять не только для лечения голосовых связок, но и для восстановления других поврежденных мягких тканей после хирургических вмешательств или травм. Ученые также добавили, что новый материал сохраняет свои свойства даже в ходе многократных инъекций — эта характеристика позволяет снизить расход материалов и потенциальную стоимость терапии.

Ранее был найден способ определить рак гортани по голосу.

